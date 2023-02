El tema principal que los hinchas argentinos utilizaron para arengar a la Scaloneta durante la Copa del Mundo 2022, fue un furor. De modo tal, que durante el certamen no solo era entonado por los albicelestes sino también por aficionados de todas partes del mundo. Pero el ritmo no quedó enfrascado en Qatar. De hecho, hasta los simpatizantes del Milan lanzaron su versión el último sábado frente al Monza por la Serie A.

En castellano, la primera parte del tema cantado por los tifosi rossoneri, sería: ''Desde que era pequeño me enamoré de ti, mi corazón latió no me preguntes por qué, no te lo puedo explicar, tu no lo entenderás, que bonito es el Milan, que hermoso es ser nosotros, siempre estaré ahí cuando juegue el Milan, como cuando de niño lo vi con mi papá''.

Mientras que el estribillo de la canción del Milan que, por cierto, lleva la entonación original de 'Muchachos, esta noche me emborracho' del grupo La Mosca, esta conformado así: ''Bandido Una vida al lado del diablo Y la bufanda roja y negra llevaré con orgullo Y orgulloso Por elegirte siempre y solo a ti Todos los días en la vida No hay nada más hermoso''.

El aliento con estas estrofas se hizo viral gracias una filmación en la que se ve a uno de los líderes de los ultras del elenco italiano guiando al resto de los integrantes, en las inmediaciones del Estadio Brianteo en la previa del cotejo correspondiente a la jornada 23 de la Serie A.