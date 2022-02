El capitán de Manchester United, Harry Maguire anotó el primer gol del partido ante Leeds y tuvo un partido especial, se notó en su festejo del tanto, en cada gol que marcaron sus compañeros y también en el final, sobre todo cuando posteó una foto extraña en su Twitter.

El jugador del United encaminó el triunfo con su primer gol en la temporada, en 22 partidos jugados de Premier League, el capitán no había convertido, por eso el desahogo en su festejo, en el que fue enfurecido a buscar a las tribunas y cuando llegaron los abrazó a sus compañeros.

¿Se acercó Cristiano? Sí, fue uno de los últimos en llegar, y el saludo entre los dos jugadores en cuestión por la lucha de la capitanía, fue frío, Maguire estaba más enfocado en las tribunas que en sus compañeros.

Tras el cuarto gol, Elanga fue a celebrar con su parcialidad en Elland Road, y cuando los jugadores volvíam al campo, Maguire volvióa la tribuna y arengar a todos y mostrarse una vez más como el líder del grupo.

Pero eso no fue todo, al final del partido apareció una foto suya en Twitter, celebrando el gol de rodillas de cara a la tribuna del Leeds con la frase: "You Reds", pero cuando los seguidores comenzaron a ver en detalle el post, había una persona agregada manualmente en la foto, y esto generó que Maguire explicara qué pasó con su festejo especial post partido: "Para todos los que preguntan, es mi buen compañero, un gran fanático de Leeds. Estaba en el estadio, pero no en la foto. Nos ha estado dando algo de palo toda la semana, así que pensé en agregarlo", en tono de broma.



Es un buen mensaje para distencionar todos los temas, Maguire sigue siendo el capitán de los Diablos Rojos.