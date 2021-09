El histórico entrenador confiesa como le ‘robo’ al City de Guardiola el fichaje de quien fuese su estrella en Old Trafford.

Fue el gran responsable de evitar lo que hubiese sigo la ‘traición’ del siglo en la Premier. Lejos de terrenos de juego tras una carrera extraordinaria, Sir Alex Ferguson sigue trabajando por y para los intereses de un Manchester United que más que nunca está en deuda con el hombre más importante de su historia. Así consiguió el DT recuperar a Cristiano Ronaldo.

En un diálogo con Viaplay, el escocés reconoció que no pudo quedarse de brazos cruzados mientras Guardiola y Manchester City se quedaban con quien alguna vez definió como: “Su hijo”. Ferguson confesó el plan que en minutos cambió para siempre el futuro de CR7 y que acabó con un regreso que todavía parece un sueño en Old Trafford.

"Mucha gente jugó su parte (para traer de vuelta a Cristiano) y contribuí sabiendo que realmente Cristiano quería venir aquí y eso era importante. Funcionó muy bien. No diría que es emotivo, pero es emocionante para mí y un alivio porque no podía imaginarlo jugando para el Man City, no creo que nadie pudiera hacerlo", empezaba quien fuese DT de los Diablos Rojos por 26 años.

Padre e hijo

Ferguson reconoció que llamó a los multimillonarios dueños del club para cerrar la operación: "Es por eso que tomamos medidas para asegurarnos de que viniera aquí y luego el club lo siguió muy bien. Hablé con los Glazer y se hizo. Tendrá un impacto en los jugadores jóvenes en particular, tiene la experiencia para manejar la ocasión".

"En mi opinión, tuvo un papel importante debido a la relación que teníamos, nos mantenemos en contacto todo el tiempo y es una persona increíble. Realmente me gusta mucho y fue la clave principal para que firmé por el Manchester United", cerraba quien es ahora mismo el hombre más feliz con el regreso de su hijo a Old Trafford.