Manchester United se encuentra sin entrenador, a 12 puntos del liderato en Inglaterra y sin margen de error en Europa. A solo unas horas de jugarse la vida ante Villarreal por la UEFA Champions League, desde el Reino Unido llegan las críticas más duras para un Cristiano Ronaldo al que acusan de haber dinamitado el sistema de Ole Gunnar Solskjaer y al que responsabilizan del pobre presente del equipo.

El presente de los Red Devils no puede ser más caótico. Tras una verano cargado de fichajes y planes a futuro el proyecto de Ole Gunnar Solskjaer se cayó en apenas unas semanas. A esto le suma la ausencia de un candidato en firme que pueda llegar a Old Trafford para manejar la plantilla más cara del club en los últimos 10 años y por ende, a la que más se le exigirán resultados a corto plazo.

Es ahí donde entra la figura de un Cristiano Ronaldo al que cada vez más le llegan las críticas hacía los Diablos Rojos en el Reino Unido. Nadie duda de la aportación ofensiva del portugués a cualquiera de los equipos que defienda, más sí de su trabajo colectivo para llevar al grupo a lo más alto. Paul Merson, leyenda del Arsenal de Arsene Wenger en los noventas, pegó con todo al 7.

“Tiraron todo por la ventana”

"Se podía ver su plan: juegas con Cavani, tienes a Sancho en un lado, a Marcus Rashford en el otro, a Mason Greenwood entrando. Tienes ritmo, potencia, energía, juventud, habilidad, todo", empezaba el inglés en una charla con Sky Sport donde pidió respeto al noruego Solskjaer y sus números al frente del banquillo.

La llegada del luso como el principio del fin: "Entonces, justo antes de que empiece la temporada, le dan a Ronaldo. Creo que lo ha tirado todo por la ventana. Desde el primer día, no son un equipo mejor con Ronaldo. La situación de Cristiano lo tiró todo por la ventana. Sólo fueron a por él porque se enteraron de que el Manchester City lo quería".

"Es un problema de cara al futuro. Los aficionados adoran a Ronaldo, es el rey. No me malinterpreten, ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, pero este es su talón de Aquiles. El tipo es una leyenda, con los récords que ha conseguido, pero eso ya no lo es hoy", terminaba quien se ha convertido en el último caudillo de un Cristiano Ronaldo.

A pesar de ser el goleador de Manchester United en lo que vamos de temporada con 9 goles en 13 partidos, Cristiano Ronaldo empieza a ser cada vez más elegido por la prensa a la hora de encontrar culpables a una crisis que recordemos, se ha instalado en Manchester United desde la salida de Sir Alex Ferguson.