Manchester United ha cerrado ya la primera fecha para enviar ofertas formales por el 100% de un club que se prepara para cambios de peso. En medio de un revuelo general por lo que harán y pedirán los Glazer por los Red Devils, desde Inglaterra desvelan que estas son las tres opciones que se manejan ahora mismo por el gigante de la Premier League.

Tras más de 15 años de dominio norteamericano, de un proyecto que fue de más a menos y que lleva ya una década sin grandes títulos en sus vitrinas, los Glazer abrieron la puerta a un nuevo horizonte que no cuente con ellos como hasta ahora, que ha dado para rumores de todo tipo y que cerró la puerta a ofertas el pasado viernes.

Si bien no existen montos oficiales en cuanto a las cifras que podrán demandar desde el Old Trafford por el 100% del club, las estimaciones de medios como The Athletic, The Telegraph o The Sun van hasta los 6.000 millones de libras. Más pronto que tarde habrá que tomar decisiones, así como evaluar junto a la UEFA y la Premier League los pros y contras de cada propuesta.

Tres vías más que distintas

La primera pasa por aceptar la oferta del Qatar Investment Authority (No el QSI, dueño del PSG) y de un Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani que como Emir de Doha pretende seguir extendiendo las manos de su imperio por la Premier League. La segunda oferta llega de la mano de Sir James Arthur Ratcliffe, multimillonario del Reino Unido, presidente de INEOS y declarado aficionado del Manchester United.

Pero no terminan ahí las opciones para mirar donde puede ir el futuro del Manchester United, pues desde The Athletic, The Telegraph y The Sun se especula con que dos de los seis hermanos Glazer meditan comprar las partes de sus parientes en un club divido en dichas porciones desde la muerte de Malcolm Glazer (padre y ex propietario). Qatar, Reino Unido o Estados Unidos, las tres ofertas que han llegado a Old Trafford para marcar un nuevo capitulo en la historia de los Red Devils.