Hasta el viernes se reciben ofertas por un Manchester United donde los Glazer se frotan las manos, donde Qatar pica en punta para heredar el imperio construido por los norteamericanos y donde ya ni UEFA parece poder evitar lo que apunta a ser una realidad con el correr de las horas. Doha supera la última gran trabajo de Nyon y ahora todo es cuestión de tiempo.

L'Equipe y The Telegraph confirman el interés de Qatar por llegar a Old Trafford, por extender sus brazos por el fútbol europeo en la Premier League y por comprar un Manchester United donde los rumores en relación a un supuesto avance de Elon Musk no son avalados por el medio que más ha tenido que convivir con Doha en el viejo continente. Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, Emir del último territorio en hospedar la Copa del Mundo, sigue dando pasos al frente de cara a conseguir el objetivo.

Si bien los Glazer pretenden cerca de 5.000 millones de euros para desprenderse en su totalidad de un club cuya afición espera su marcha desde hace varios años, por París no dudan que los montos ofrecidos desde la familia real de Doha no superarán los 4.500. A esto se le suma el hecho de tener que superar los obstáculos marcados por las legislaciones de una UEFA con cada vez más menos margen de maniobra en la operación.

Otra pata de mesa

Por Nyon no permiten desde 1998 que un mismo propietario tenga dos clubes en la misma competición europea. Dueño del PSG y potencialmente de un Manchester United que tarde o temprano llegara a la Liga de Campeones, desde Franca confirman el ‘nacimiento’ de un nuevo consorcio que sin tener relación con Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani o el QSI (Qatar Sports Investments), será el representante de Qatar en Old Trafford.

El grupo inversor que domina el Parque de Los Príncipes no será el mismo que llegaría a Old Trafford. Qatar Sports Investments quedará aparte de una operación donde L’Equipe cita al Qatar Investment Authority como el comprador de un Manchester United que por ende, podría ‘convivir’ con PSG en la Champions League. UEFA no podrá decir nada ante el conflicto de interés que se verá en un contexto que ya se viviese con RB Leipzig y Red Bull Salzburgo años atrás. Doha se sigue acercando a la Premier.