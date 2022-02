En este tramo de la temporada, Atlético de Madrid entró en un pozo en el que le cuesta conseguir resultados positivos y se hunde en la clasificación de La Liga. Los de Diego Simeone no logran afianzarse en puestos de Champions League y, este miércoles, sufrieron otra dura derrota.

En el Wanda Metropolitano, el Colchonero sufrió una derrota por la mínima ante Levante, el último de la tabla, prácticamente sin haber generado situaciones de gol. El ambiente entre los fanáticos fue de enojo hacia los futbolistas, con silbidos durante el partido.

José María Giménez fue uno de los más apuntados por los plateistas. En el complemento, cuando la visita ya estaba adelante en el marcador, el uruguayo dominaba la pelota mientras los pitidos se incrementaban hasta que pasó el balón y estalló llevándose el dedo a la cara para hacer el gesto de silencio.

Tras el partido, Josema se expresó en las redes del Atleti y calmó las aguas: "La gente del Atlético sabe el cariño que le tengo. Yo soy lo que soy gracias a ellos, si no no hubiese sido nada en mi carrera. Me dolió muchísimo. Pero bueno, como siempre digo, esto es una familia y en las familias hay también broncas".

"Pedirle disculpas, sobre todo a la gente de ese sector que me pitó, que no lo tomen como algo para ensañarse porque no es por ahí. Estábamos nerviosos todos, enojados. Hace que tengamos actos de los que estemos arrepentidos o que no hayamos querido hacer. Si se lo tomaron a mal les pido disculpas de todo corazón. No tengo problema de perdirles disculpas uno por uno", cerró el charrúa.