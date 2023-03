A pesar de que Mateo Retegui anotó en su debut en la Selección de Italia frente a Inglaterra el pasado jueves 23 de marzo en el Estadio Diego Armando Maradona, en lo que fue la fecha uno de las Eliminatorias para la Euro de Alemania 2024, siguen las críticas. Ahora de Mario Balotelli, a quien Roberto Mancini conoce demasiado bien.

El actual atacante del Sion de la Superliga de Suiza coincidió con el entrenador tanto en la Azzurra como en sus pasos por el Inter de Milán y el Manchester City. Sin embargo, el siempre polémico futbolista manifestó su desacuerdo sobre la decisión de Mancini de inclinarse por el nueve del Club Atlético Tigre, desestimando así, otras opciones que militan en la Serie A o en otras ligas europeas.

“Los delanteros en Italia siguen ahí y están en forma, créanme”, escribió Mario Balotelli en su cuenta de Instagram, sumándose de esta forma a otros protagonistas y miembros de la prensa italiana que juzgan la inclusión de Mateo Retegui, que si bien su citación es claramente particular porque no hay precedentes semejantes, ya trascendieron nombres de clubes importantes del Viejo Continente que estarían interesados en él.

Ahora bien, Roberto Mancini no se quedó callado. En la previa al duelo de este domingo frente a Malta, el DT volvió a respaldar a su delantero en conferencia de prensa: ''Estoy bastante tranquilo y es suficiente. Leí que lo siguen varios clubes, quizás entonces no vimos mal. Esas redes sociales me parecen polémicas sin sentido'', respondió el estratega con una sonrisa y agregó: ''No sé a qué se refiere, pero amo demasiado a Mario, espero que esté realmente en forma".

Roberto Mancini compartió su análisis del primer partido de Mateo Retegui en la Selección de Italia

''Aún no conoce el fútbol europeo y casi ni los nombres de sus compañeros, ciertamente sus características, los laterales y los mediocampistas deben ayudarlo más, pero él también debe ayudarse a sí mismo, aprendiendo ciertos movimientos y sintonizándose con el equipo. Y también el idioma, obviamente: pero ha llegado hace tres días, su abuelo sabía hablar italiano'', comentó Roberto Mancini sobre el debut de Mateo Retegui en la Selección de Italia.