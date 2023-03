Mancini sobre la convocatoria de Retegui: "Pensamos que diría que no"

Las selecciones de Argentina e Italia se disputaron la convocatoria del delantero argentino, Mateo Retegui. El jugador de doble nacionalidad ha decidido jugar para la Azzurra y ha entrado en la lista italiana para esta fecha FIFA. El seleccionador, Roberto Mancini ha hablado sobre la convocatoria del atacante.

Finalmente, ha acabado la incertidumbre sobre Mateo Retegui y su doble nacionalidad. El atacante defenderá la camiseta de Italia y fue convocado para la doble fecha de este mes de marzo. La Nazionale se enfrentará a Inglaterra y a Malta por las Eliminatorias a la Eurocopa.

Roberto Mancini se vio presionado a acelerar la convocatoria de Retegui dada la falta de delanteros que hay en Italia. El delantero titular, Ciro Immobile no está a disposición del entrenador por lesión. Por ende, su única opción natural es Gianluca Scamacca, que no llega en su mejor forma física.

Opinión sobre Retegui

El entrenador reconoció que esperaba que Mateo Retegui eligiera representar a Argentina. "Solo tenemos tres delanteros. Scamacca no tiene piernas de 90'. Gnonto siempre juega pero en Italia no lo querían. A Retegui lo conocemos estos días. Lo siguen desde hace tiempo. Tiene grandes cualidades, es joven. No pensábamos que diría que sí".

Mancini cambió de parecer con respecto a la convocatoria de jugadores naturalizados. "Hace años dije que los nacidos en Italia debían jugar en la selección. Pero el mundo ha cambiado y todas las selecciones cuentan con jugadores naturalizados o jugadores de otros países. Hemos tenido jugadores que pasaron todo el proceso en la selección y luego se los llevaron otros porque tenían doble pasaporte. Tenemos que hacer lo mismo. No hay jugadores en Italia, no se puede negar".