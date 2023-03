Roberto Mancini, del Fútbol Argentino, ya se llevó a la Selección de Italia a Mateo Retegui, pero podría no ser el único. De hecho, ya tiene a otros diez jugadores anotados. Mirá.

Roberto Mancini sorprendió al incluir en su lista de convocados para los dos primeros partidos por las Eliminatorias de la Eurocopa 2024, a Mateo Retegui, delantero de Club Atlético Tigre de la Liga Profesional de Fútbol. Claro, la conexión entre Argentina e Italia con el intercambio migratorio que se produce desde hace siglos y que continúa hasta hoy en día, permite que aquellos con doble ciudadanía se presenten como una alternativa tanto para el combinado sudamericano como para el europeo.

Pero el hijo del Chapa sería solo uno de los casos que el cuerpo técnico de la Azzurra empezó a seguir en Argentina luego de no quedar satisfecho con una prueba que realizaron en Coverciano (predio de la FIGC) con más de 50 jugadores nativos. De hecho, Bolavip pudo saber que ya tienen, por lo menos, 10 nombres anotados que militan en diferentes clubes de la primera división del balompié albiceleste (algunos, incluso, ya fueron llamados por la Sub 20 y Sub 17 de Argentina).

Nicolás Valentini, defensor central de 21 años de Boca Juniors; Ignacio Maestro Puch, zaguero central de 19 años de Atlético Tucumán; Tomás Pozzo, volante de 22 años de Independiente; Gino Infantino, volante de 19 años de Rosario Central; Juan Sforza, volante de 21 años y Justo Gianni, extremo de 23 años, ambos de Newells Old Boys; Pedro de la Vega, extremo de 22 años de Lanús; Lucas Beltrán, delantero de 21 años de River Plate y Gianluca Prestiani, extremo de 17 años de Vélez.

Además, Bruno Zapelli, volante de 20 años de Belgrano, ya fue citado a la Sub 21 de la Selección de Italia, por lo que visiblemente está en el radar de Roberto Mancini, al igual que otros jugadores que ya pegaron el salto al exterior como Giuliano Galoppo, volante de 23 años de Sao Paulo; Lucas Román, extremo de 19 años del FC Barcelona Atlètic y Ezequiel Bullaude, mediocampista de 22 años del Feyenoord.