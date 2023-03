Tras el retiro de Hugo Lloris de la Selección de Francia, Didier Deschamps ha designado a Kylian Mbappé como capitán de Les Bleus. Esto ha generado discusión dada la jerarquía de Antoine Griezmann en el plantel. Ahora, el futbolista de PSG reveló su conversación con su compañero.

El hecho de que Kylian Mbappé saltara a Griezmann en la línea de jerarquía de la Selección de Francia ha generado una gran polémica. La situación habría generado tensión en el vestuario de los subcampeones del mundo y todo fue confirmado por el propio jugador de PSG.

Mbappé compareció ante la prensa este jueves 23 de marzo en la previa del partido ante Países Bajos por las Eliminatorias a la Eurocopa 2024. El delantero fue cuestionado por su nuevo rol como capitán del equipo y el jugador se mostró orgulloso de portar el brazalete.

"Un buen capitán es alguien que influye en el equipo, que reúne a los jugadores y que es un elemento de unión. La semana ha estado bien, me felicitaron bastante personas y no ha ido mal. Un capitán es en función de la personalidad de cada uno. También quiero darle la posibilidad a otros jugadores para que tomen la palabra cuando el seleccionador te viene a hablar y te propone ser capitán, dices sí rápidamente" dijo Mbappé.

Conversación con Griezmann

El atacante reconoció que entiende el enojo de Griezmann. "Hablé con Antoine, estaba decepcionado y es comprensible, es una reacción que puede ocurrir. Le dije que yo habría tenido la misma reacción, es quizás el jugador más importante de la era Deschamps. Yo no soy su jefe. Vamos a estar mano a mano, él y yo, para intentar que esta selección de Francia reine a nivel mundial. Si él tiene algo que decir al grupo, yo me siento y escucho. No hay que cerrar la puerta a nadie, todo el mundo es libre de expresarse".

El francés reafirmó su satisfacción por su nuevo rol. "Es algo excelente ser el capitán de la selección francesa. Soy capitán de mi país, es una cosa que no se puede eludir. Supone una nueva responsabilidad para mí. Lo voy a asumir de forma natural. No va a cambiar mi manera de jugar, pero posiblemente sí mi manera de comportarme".