Dura denuncia por racismo en el fútbol de Portugal. Involucra al actual capitán de la selección lusa, Pepe, quien asegura que el mediocampista argentino, Santiago Colombatto lo llamó "mono" durante un partido de la semifinal de vuelta de la Taça de Portugal entre Porto y Famalicão.

Fue el pasado jueves cuando Porto y Famalicão definieron al segundo finalista de la Copa de Portugal. Al final, los Dragones se clasificaron a la final (jugarán ante SC Braga) por ganar en la prórroga con dos goles en tiempo de descuento. Sin embargo, el partido pasó a un segundo plano con la denuncia del exdefensor de Real Madrid.

Pepe asegura que Colombatto lo llamó "mono" en español durante un intercambio que tuvieron al minuto 87 de partido. El argentino, que inició su carrera en el fútbol italiano y viene de jugar en León de México, estaba tendido en el suelo para ser asistido por una dura entrada, pero tuvo un cruce con el defensor central de 40 años que, inmediatamente, denunció lo dicho por el mediocampista.

"Es muy triste que esto ocurra entre atletas de este nivel. Desgraciadamente, el árbitro no tuvo coraje porque lo escuchó. Él (Colombatto) me llamó mono", aseguró Pepe en declaraciones a RTP, señal estatal portuguesa. También aseguró que no se fue del partido "por respeto" a los aficionados, aunque aseguró que la situación es totalmente "inaceptable en un partido de fútbol".

João Pedro Sousa, entrenador del Famalicão, aseguró en rueda de prensa que la acusación de Pepe es todo "mentira". "Sean jugadores, sean entrenadores, sean dirigentes, sea quien sea que diga que Colombatto ofendió a alguien, es mentira. Es mentira", comentó. En tanto, su colega, Sérgio Conceição del Porto, afirmó "confiar plenamente" en la versión de su futbolista.

Santiago Colombatto desmiente la acusación de Pepe

Luego de trascender esta denuncia del histórico jugador portugués, Santiago Colombatto emitió un comunicado a través de sus redes sociales donde desmiente completamente la versión de Pepe y asegura que nunca lo llamó "mono". Incluso reveló que trató de buscarlo para aclarar lo sucedido, pero éste se negó. Aquí el escrito completo:

Anoche sucedió algo muy triste durante el partido contra el Oporto. No fue la derrota ni la eliminación. Un futbolista del equipo rival, al que admiro y considero referente, me acusó en falso de haberle llamado "mono".

Mis palabras fueron, textualmente: "Me pegaste un patadon, boludo". Ahí estarán las imágenes para corroborarlo. Se lo dije, además, en un tono cercano y amigable, dentro de lo que es el contexto de un partido y en consonancia con lo que la figura de Pepe significa para mí. Tanto es así que tras el choque busqué a Pepe en los vestuarios para aclarar lo sucedido pero él no quiso siquiera escucharme.

Jamás he tenido una actitud ni un comentario racista, ni durante mi carrera profesional ni desde chico. Tampoco permito que este tipo de ofensas se cometan en mi presencia. Mis valores están por encima de todo. Puedo tener mil defectos, pero el racismo no es uno de ellos y no voy a permitir que nadie manche mi nombre de este modo. No dejaré que mi hijo escuche de la boca de nadie que su padre es racista.

El racismo es una lacra de la sociedad y del deporte y juntos tenemos que conseguir erradicarlo y, de este modo, lanzando acusaciones falsas, no vamos a conseguirlo. Tan grave es cometer un acto racista como inventarlo para perjudicar a alguien.

Hay pocas cosas peores que sentirse defraudado y una de ellas es cuando el que te defrauda es un referente. Yo no cambio mi honor por un trofeo.

P.D.: Pepe, el dolor que ha generado tu acusación tanto a mi familia como a mí es indescriptible, pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse y mi mano siempre estará tendida para aclarar lo sucedido. Ojalá reconozcas tu error para volver al lugar que te corresponde como referente en el mundo del fútbol y estar así a la altura del escudo que defiendes