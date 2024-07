La Finalissima no se jugaría en 2025: los problemas del calendario y la posible fecha en 2026

Argentina, campeón de la Copa América de Estados Unidos, y España, vencedor de la Euro de Alemania, se deberán ver las caras en la segunda reedición de la oficialmente llamada Copa de Campeones UEFA – Conmebol, la misma que supo ser Copa Artemio Franchi (con solo dos ejemplares, uno en 1985 y otro en 1993) y que por cuestiones de promoción en su resurgimiento en 2022 quedó bautizada en italiano como Finalissima (dado que Italia fue uno de los participantes).

Esta competencia forma parte del acuerdo que la entidad sudamericana y la europea firmaron en 2021 en pos de una cooperación que apunta, principalmente, al crecimiento en conjunto y a aumentar los recursos comerciales. Incluso, comparten una oficina en Londres desde donde ya se elaboraron otros eventos como la Copa Intercontinental Sub 20 y la Copa Desafío (campeón de la Copa Sudamericana frente al ganador de la Europa League).

Este tratado entre Conmebol y UEFA, además, fue firmado con el compromiso de disputar, en principio, tres ediciones de la Finalissima (después se irá viendo con los nuevos mandatos, pues tanto Alejandro Domínguez como Aleksander Ceferín culminan sus procesos en 2027). La primera fue en Wembley (Argentina vs. Italia) y se buscará la manera de que una de las que quedan se dispute en América.

En lo teórico, todo claro. Pero en lo práctico, es en donde se presentaron los inconvenientes para llevar a cabo el Argentina vs. España. En las primeras conversaciones informales que mantuvieron entre las entidades, dieron en cuentas que en el calendario del 2025 ya casi no hay espacio para ningún encuentro/torneo adicional.

Argentina clasificó a la Finalissima al ser campeón de la Copa América de Estados Unidos 2024.

Por un lado, en lo que a los clubes se supone, a la renovada UEFA Champions (Final 30 de mayo) y Europa League, que aumentará su cantidad de partidos (ahora serán 8 encuentros en primera fase en lugar de 6), se le suma la Copa Intercontinental de diciembre y, principalmente, el Mundial de Clubes de 32 participantes entre el 15 de junio y el 13 de julio.

Por el otro, en el plano de las selecciones, las fechas FIFA apuntadas en 2025 están reservadas para las Eliminatorias Conmebol, Eliminatorias UEFA y Liga de las Naciones de la UEFA.

En ese sentido, cuando se planteó tanto en Conmebol como en UEFA cuándo desenvolver el choque entre el equipo de Lionel Scaloni y el de Luis de la Fuente, saltó la alarma de FIFPro, sindicato con el que la FIFA ya viene lidiando por su apretada temporada 2024/2025 y que no tardará en lanzar sus dardos alegando la sobreexigencia que significará un partido con un título en juego a todo lo que ya está establecido.

¿Cuándo se jugará la Finalissima entre Argentina y España?

Frente a esta situación, se encontró una fecha que podría ser la solución. Marzo del 2026. Para ese entonces, la FIFA tiene guardada una fecha para las selecciones, ya en la antesala a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Por su parte, Argentina no tienen ningún compromiso confirmado, dado que su intervención en las Eliminatorias Sudamericanas finaliza en septiembre del 2025 (última jornada con Venezuela). En tanto que, por su lado, España, estaría libre, siempre y cuando no deba afrontar el Play Off de las Eliminatorias de la UEFA para la Copa Mundial.

Fechas de Argentina hasta la Copa del Mundo del 2026

De septiembre del 2024 a septiembre del 2025, tiene su agenda ocupada con partidos por las Eliminatorias Conmebol.

Tendrá libre del 6 al 14 de octubre del 2025, del 10 al 18 de noviembre del 2025 y del 23 al 31 de marzo del 2026.

Fechas de España hasta la Copa del Mundo del 2026

Del 2 de septiembre del 2024 al 19 de noviembre del 2024, debe presentarse para la fase de grupos de la Liga de las Naciones de la UEFA.

Si clasifica, entre el 20 y 25 de marzo del 2025, jugará los Cuartos de Final y del 4 al 8 de junio la presunta Semifinal e hipotética Final (en estas fechas, Argentina está disputando las Eliminatorias).

Del 4 de septiembre del 2025 al 18 de noviembre del mismo año, Eliminatorias UEFA para la Copa del Mundo del 2026.

Ahí es donde existe una salvedad. Porque entre octubre y noviembre del 2025 hay cuatro jornadas. Podría haber alguna posibilidad de que se juegue la Finalissima, siempre que España por sorteo conforme uno de los grupos de 5 integrantes y que llegue a tener una fecha libre en esa época (se develará con el sorteo en diciembre del 2024).

No obstante, ahí es donde emerge nuevamente la aclaración que le hicieron a BOLAVIP respecto a que FIFPro estará atento y se opondría a una fecha adicional para España entre sus encuentros por las Eliminatorias.

¿Cuál será la sede de la Finalissima entre Argentina y España?

BOLAVIP pudo saber que la intención de Conmebol es la de trasladar a América una de las dos ediciones que ya están acordadas. Pero hay una cuestión que tendrá mucho más peso: la taquilla. Si a todas las partes implicadas les rinde económicamente jugar la Final en Europa, no habrá oposición. Por lo tanto, lo más probable es que el Viejo Continente albergue nuevamente este acontecimiento.