La temporada 2023/2024 de los clubes en Europa había dejado a dos candidatos principales y a otros dos a la expectativa de lo que sucediera tanto en la Copa América de Estados Unidos como en la Euro de Alemania, para el Balón de Oro 2024, el cual se llevará a cabo el próximo 28 de octubre en el Teatro del Châtelet de París.

Sin embargo, las competencias nacionales organizadas, respectivamente, por UEFA y Conmebol, provocaron un vuelco inesperado que ahora dejan total incertidumbre para la elección que hará el jurado seleccionado por France Football, la revista francesa organizadora tanto del premio como de la ceremonia.

En primer lugar, Vinícius Júnior y Jude Bellingham, determinantes para que el Real Madrid se adjudicara la Supercopa de España, LaLiga y la UEFA Champions League, picaron en punta para el galardón que busca al nuevo mejor jugador del mundo. Incluso, el brasileño sacó una luz de ventaja al anotar en la Final vs. Borussia Dortmund, tras asistencia, casualmente, del inglés.

En ese mismo sentido, siempre en relación con lo que fueron las competencias de clubes, Harry Kane y Kylian Mbappé se colocaron, con 44 tantos cada uno, como los máximos artilleros de la temporada en Europa. No obstante, el rendimiento colectivo no les colaboró para ser considerados como favoritos. El ex Tottenham no pudo ser campeón con el Bayern Munich, mientras que el francés, si bien alzó la Ligue 1, la Supercopa de Francia y la Copa de Francia, no fue suficiente para el PSG que se mantiene obsesionado con ser algún día campeón continental.

Lionel Messi, el ganador del Balón de Oro 2023.

Los dos nuevos candidatos para el Balón de Oro 2024

Para definir al ganador, se esperaba con ansias a la Euro y a la Copa América. Se pensaba que de ahí saldría la definición para la puja que venían llevando Vinicius Júnior y Jude Bellingham. Sin embargo, el brasileño decepcionó, en tanto que el inglés no tuvo el brillo que se especulaba para cortar la sequía de 58 años sin títulos de su combinado.

Al mismo tiempo, Rodri Hernández, fundamental para la consagración de España, y Lautaro Martínez, decisivo para el bicampeonato de América de la Selección Argentina, se posicionaron como nuevos aspirantes al Balón de Oro 2024. Es que el madrileño, además, fue clave para que el Manchester City sea campeón de la Premier League, mientras que el Toro, que anotó 5 tantos en el certamen organizado por Conmebol (uno de ellos fue el que definió la Final con Colombia), fue el goleador de la Serie A que ganó con el Inter de Milán.

Máximos ganadores del Balón de Oro

El máximo ganador del Balón de Oro es Lionel Andrés Messi, que se quedó, en total, con ocho ediciones: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Le sigue Cristiano Ronaldo con 5 (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017), y más atrás con tres: Michel Platini (1983, 1984 y 1985), Johan Cruyff (1971, 1973 y 1974) y Marco van Basten (1988, 1989 y 1992).