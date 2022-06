Bayern Múnich vuelve a dejar en claro que no accederán a la salida de Robert Lewandowski en este mercado de pases.

La situación de Robert Lewandowski sigue generando incertidumbre en el entorno de Bayern Múnich. El delantero presiona para salir en este mercado de pases, pero el club continúa resistiéndose a la venta del artillero en esta ventana. Ahora el director deportivo, Hasan Salihamidzic ha vuelto a hablar del tema.

Robert Lewandowski ya ha dejado en claro que no desea volver a vestir la camiseta de Bayern Múnich. El polaco está más que dispuesto a dar el salto a FC Barcelona, pero su salida del Allianz Arena se ha venido trabando mucho más de la cuenta tanto por la resistencia de los alemanes como por la situación económica de los españoles.

"Nuestra postura en este asunto es clara: Robert Lewandowski tiene contrato hasta el verano de 2023. Espero que veamos a Lewandowski en Säbener Strasse para entrenar el 12 de julio" fueron las palabras del director deportivo del equipo bávaro en la presentación de Sadio Mané.

Mané no llega a tapar espacios

La llegada de Sadio Mané al equipo de Julian Nagelsmann ha abierto aún más las dudas sobre la continuidad de Lewandowski o de Serge Gnabry. Sin embargo, Salihamidzic aseguró que el fichaje del senegalés no implica que vaya a haber salidas importantes en el mercado.

"No enfocamos el mercado así. Queríamos estimular deliberadamente la competencia en el equipo con Mané. No nos conformamos con nuestra eliminación en los cuartos de final de la Champions League contra el Villarreal. Queremos reforzar la lucha dentro del equipo. El fichaje de Mané crea una situación nueva para todos los jugadores en ataque. Lo dejaremos correr deliberadamente. La cuestión de si alguno de nuestros jugadores tendría que marcharse nunca se me ocurrió cuando se fichó a Mané" resaltó.