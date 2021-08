Ha sido tal el ruido generado por la posible marcha de Jules Koundé rumbo a la Premier League que el dirigente más importante del Sevilla ha tenido que salir a dar la cara para aclarar un poco esta novela que se viene tomando el sur de España en las últimas horas. Monchi agarró el micrófono y ya avisó cuanto tendrá que pagar Chelsea para quedarse con el galo.

En una rueda de prensa convocada esta mañana en las instalaciones del Sevilla, el director deportivo de los andaluces y principal arquitecto de uno de proyectos más exitosos de Europa en los últimos años, convocó a los medios para comentar como esta el club a solo 8 horas de que el mercado de verano cierre totalmente. ¿Subirá Chelsea su oferta?

Los Blues llegaron a solo 50 millones de euros, cantidad más que insuficiente para un Sevilla que no solo no tiene reemplazante para el francés, sino que no pretende bajarse de la cláusula de rescisión estipulada en el contrato de este para venderle. Tuchel lo pidió expresamente a Abramovic y si bien en Londres sobra el dinero, no quieren dejarle esta suculenta cantidad de kilos en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Innegociable

“En el caso Koundé ha llegado una oferta importante, sin menospreciar las cantidades, que el club ha considerado que no es suficiente. A partir de ahí, para aceptar la cláusula no es sólo la cantidad, también es importante el momento y la forma. Defendiendo nuestros intereses la hemos rechazado. Este club tiene e un modelo de negocio y filosofía que ha dado éxito”, comentaba Monchi sobre los 80 millones que deberán pagar desde Stamford Bridge para sacarle del Sevilla.

Pocas horas le quedan al Chelsea para mover ficha por quien tuviese los mejores números en defensa de la última edición de LaLiga. Periodistas como Fabrizio Romano aseguran que de momento la operación se encuentra frenada y que solo un cambio de postura en Londres hará que los Blues se lleven a Jules Koundé.