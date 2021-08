Jules Koundé parece ser ahora mismo la gran novela que tendrá LaLiga para este final de mercado de fichajes. El francés sigue presionando para jugar en Chelsea, donde ya saben cuanto tendrán que pagarle a un inflexible Sevilla por el central de 22 años. A 48 horas para el cierre, la situación está más difícil que nunca para los Blues.

El zaguero no hizo parte de la expedición de Lopetegui a Elche por la tercera jornada de LaLiga pese a ser convocado. Koundé quiere marcharse a Londres y se habría hecho saber al director deportivo Monchi según apuntan desde AS, quien solo le dejará salir por un precio que se acerque a una cláusula de rescisión de momento imposible para Thomas Tuchel y Chelsea.

50 millones ofertaron los campeones de Europa por el central del futuro, quien también ha sido notificado por su club que no negociarán un precio que permita a los hispalenses salir en menos de 48 horas en búsqueda de un reemplazante de garantías. El tiempo no ayuda a nadie y ahora mismo, Koundé seguiría en Sevilla.

Una cláusula de crack

“No sé qué pasará. Si Jules Koundé sale nos quedaríamos con dos centrales. Sería un problema deportivo, pero confiamos en Monchi a pesar de que quedan pocos días para que cierre el mercado”, declaraba Jules Lopetegui en la previa ante Elche luego de enterarse que el francés no acudiría a la convocatoria de manera intencional.

Solo los 80 millones que estipula su contrato sacarían al galo con destino a Stamford Bridge. AS indica que pese al enfado del futbolista, Sevilla no cederá ante las presiones de Abramovic y su entorno por cerrar un traspaso que dejaría sin elementos a Lopetegui en los meses que vienen. A no ser que en Londres enloquezcan, Jules Koundé seguirá en la LaLiga por una temporada más.