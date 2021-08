La carrera de Mauro Icardi parecía tomar buen vuelo con la llegada de Mauricio Pochettino a la capital francesa. El punta llegó a la Ligue 1 con el deseo de luchar en las grandes noches con un PSG obligado cómo siempre a pelear en todos los frentes. En medio de un verano cargado de declaraciones y rumores sobre su futuro, el argentino sigue ‘dependiendo’ de Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé según apuntan desde Italia.

"Esta temporada, la próxima y la próxima. Nunca hubo ninguna duda. ¡Vamos, París!", posteaba el delantero en sus redes sociales tras ser apuntado por medios europeos cómo el Corriere dello Sport en un triángulo llamado a reventar el viejo continente. Si bien de momento no hay ofertas formales para sacarle del PSG, todo puede cambiar si es que Real Madrid aprieta a fondo por Mbappé.

La obsesión de Allegri

Si bien se le ha llegado a relacionar con equipos cómo Roma y su nuevo proyecto con José Mourinho al frente, Mauro Icardi no quiere abandonar París salvo que en Francia no cuenten más con sus servicios. Si esto ocurre no será por Pochettino, quien confía plenamente en sus condiciones, sino por un Nasser Al-Khelaifi que tendrá que darle un golpe al mercado en caso de que Mbappé se convierte en Merengue a finales de agosto.

Si todo esto ocurre y CR7 se marcha de Juventus con destino a la Ligue 1, en Turín tienen en claro quien quieren sea el próximo 9 de la Vecchia Signora. Mauro Icardi y los Bianconeri ya han tenido contactos y hasta roces en el pasado, pero la vuelta de Massimiliano Allegri al banquillo ha hecho que sin dudas vuelvan a aparecer los ‘fantasmas’ de un interés por quedarse con el que fuese capitán e ídolo del Inter de Milan. ¿Dónde terminará jugando a finales de temporada?