El galo sigue en su plan de no renovar su contrato con el equipo de la capital. La presión sobre sus hombros crece y la guerra fría está más viva que nunca. ¿Podrá aguantar?

“Mi sueño es ganar la Champions con PSG”, es la frase del momento en Europa en cuanto al futuro de Kylian Mbappé. No por la emoción que esta generase en tierras galas, sino por las consecuencias que traerá en las negociaciones entre jugador y club para llegar a un acuerdo que permita al punta marcharse al Real Madrid. Aseguran que el crack está más que enojado con Al-Khelaifi en este momento.

AS indica que al delantero no le molestó la publicación de la pieza audiovisual, sino justamente el momento para poner esta en las redes sociales. El medio de la capital española lo ve cómo un nuevo acto de presión sobre el futbolista y su entorno, quienes son constantemente asediados por la dirigencia y los medios para que Mbappé no viaje al Real Madrid.

Y es que dicha entrevista se habría dado el pasado mes de mayo, cuando PSG todavía tenía vida tanto en la Champions cómo en la Ligue 1 y no en el regreso del francés a los entrenamientos de la presente temporada. Mbappé lo habría visto cómo un golpe bajo al Real Madrid, con quien el punta tendría todo arreglado desde lo contractual.

“Una guerra de cinco meses”

Así titula AS lo que se viene. Igualmente, MARCA puso en su portada los pasos que quieren seguir en la casa blanca. Si Real Madrid no logra el fichaje de Mbappé de aquí hasta el 2 de septiembre (fecha en la que cierra el mercado de verano), el jugador tan solo tendrá que aguantar 4 meses para poder llegar a la capital española por un valor de 0 euros.

Mbappé empieza a desesperarse con un PSG donde hacen oídos sordos a su propuesta de renovar por dos años más incluyendo una cláusula que permita al galo marcharse en 12 meses con destino a la capital española. El delantero quiere dejar Paris en buenos términos, pero empieza a perder la esperanza de conseguirlo.