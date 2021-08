Han empezado formalmente las negociaciones entre Real Madrid y PSG por el futuro de Kylian Mbappé. RMC, Le Parisien y L’Equipe confirman que por primera vez en este verano Florentino Pérez ha mandado una oferta al Parque de Los Príncipes de cara a quedarse con la estrella de la selección francesa. Aseguran que Nasser Al-Khelaifi ya rechazó esta y que solo empezaría a ceder por una suma de récord.

El panorama no juega a favor de ninguno. PSG sabe que está ante la última posibilidad de sacar dinero por el futbolista y en Real Madrid teme que Mbappé acabe cediendo a la presión popular en los próximos meses y renueve. 160 millones de euros no han saciado las pretensiones del CEO del equipo galo, quien pretende subir el precio hasta las últimas consecuencias.

“Confirmado. El Real Madrid ha hecho una oferta formal por € 160m para fichar a Kylian Mbappé de inmediato. Todavía no hay luz verde del Paris Saint-Germain”, publicaba igualmente Fabrizio Romano en sus redes sociales sobre la de momento infranqueable posición del equipo capitalino.

Una operación de récord

Mbappé seguirá en su línea de no hablar. El 7 no quiere estropear la chance de jugar en una semana para el Santiago Bernabéu para no tener que esperar hasta el verano de 2022, donde quedará libre. Real Madrid le ha pedido no participar de manera pública en su plan para ficharle y esto tampoco cambiará con la primera negativa que aparece desde Paris.

Apuntan los medios nombrados que solo 200 millones de euros sacarán al galo de la Ligue 1. PSG y Al-Khelaifi no se moverán de un precio que habrá que ver si en los próximos días sube o baja. Real Madrid pone primera por Kylian Mbappé de manera formal y ahora, llega el momento de Florentino Pérez y su faceta más destacada como presidente.