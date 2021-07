Real Madrid no se ha movido en este mercado de pases europeo. Si bien algunos jugadores han regresado de sus respectivas cesiones, no ha hecho ningún movimiento más que el regreso de Carlo Ancelotti a la dirección técnica. Eso no quiere decir que no piense en algún fichaje, ya que su gran apuesta parece ser la temporada 2022-2023.

Y es que en el conjunto merengue, el nombre que más suena es Kylian Mbappé, pero todo hace pensar que su llegada recién se podría dar en 2022, una vez que el extremo francés termine su contrato con París Saint-Germain. Lo mismo podría pasar con la llegada de un mediocampista, al que apuntan como el posible reemplazante del croata Luka Modric.

Según ha informado el diario Bild, Real Madrid ya se ha puesto en contacto con Leon Goretzka para manifestarle su intención de ficharlo una vez que termine la temporada 2021-2022. En ese momento, queda libre del Bayern Munich, por lo que puede llegar totalmente gratis. Sería un buen refuerzo para renovar el mediocampo.

Leon Goretzka llegaría al Real Madrid gratis en 2022 (Foto: Getty)

Goretzka sorprendió hace algunas semanas, al manifestar su deseo de salir del Bayern rechazando la renovación de contrato. A sus 26 años, quiere nuevos desafíos y en Madrid creen que puede ser una pieza clave en la renovación del mediocampo. Con Luka Modric (35 años) y Toni Kroos (31), casi al final de sus etapas en el conjunto merengue, es necesario buscar nuevos jugadores en esa zona del campo.

Así, Real Madrid podría arreglar un problema sin tener que sacar la billetera para poner dinero en un fichaje de alto costo. Goretzka podría ser una apuesta segura y de rendimiento inmediato para la temporada 2022-2023, repitiendo lo que ha ocurrido recientemente con el caso de David Alaba, con quien volvería a coincidir en caso de que su fichaje llegue a buen puerto.