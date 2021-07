El argentino demostró en las últimas semanas por qué es uno de los defensores con mayor proyección en la Serie A, donde saben que será imposible retenerle a corto plazo. The Sun afirma que dos históricos del fútbol inglés tienen la intención de hacerse con sus servicios lo antes posible.

Fue una de las ‘apuestas’ más importantes de Lionel Scaloni durante la Copa América, donde se gradúo con la selección argentina en suelo brasileño. A pocos días para que terminen sus más que merecidas vacaciones, Cristian Cuti Romero estaría en la órbita de una Premier League donde ya se hablan de cifras para sacarle de la Serie A.

El defensor de 23 años pertenece a Juventus de Turín, quien le cedió a Atalanta durante los últimos 12 meses con el objetivo de prepararle para una de las camisetas más pesadas de toda Europa. Luego de romperla en el equipo de Gian Piero Gasperini, su buen momento se confirmó en una Copa América donde dejó en claro que es el central que le faltaba a la Albiceleste pensando en Qatar 2022.

The Sun afirma que tanto Manchester United cómo Tottenham han puesto sus ojos en el cordobés, quien todavía no sabe si tendrá que regresar a Juventus (Allegri podría querría contar con él para pretemporada) o no en los próximos días. El medio británico asegura que Atalanta tiene la intención de pagar esos 13.5 millones de euros estipulados cómo opción de compra en el contrato del argentino para luego venderle a los grandes del viejo continente.

Tras 42 partidos y tres tantos con La Dea, Manchester United y Tottenham tendrían que llegar hasta los 50 millones de euros para quedarse con el zaguero de Atalanta. Los de Bérgamo quieren hacer negocio con un futbolista que ha subido su cotización gracias a la Copa América y al que han fogueado personalmente en su casa.

The Sun apunta igualmente que los Diablos Rojos podrían tener una leve ventaja sobre su rival en esta carrera por Romero. Y es que producto de la venta de Amad Diallo a Old Trafford por 37 millones el pasado mes de enero, Manchester United y Atalanta han entablado buenas relaciones desde lo institucional. ¿Dónde jugará Cristian Romero?