Eurocopa: Marcus Rashford y un enigmático mensaje luego de sufrir una nueva oleada de racismo con Inglaterra

Inglaterra tiene un serio problema en este momento. Las manifestaciones racistas dentro del fútbol del Reino Unido volvieron a ser noticia luego de la derrota ante Italia por penales en la final de la Euro. Tras unas horas cargadas de comunicados de la FA y el gobierno, ha sido Marcus Rashford quien ha vuelto a alzar la voz contra un problema que indigna a toda la Premier League.

Recordemos que sobre el final de la última campaña y en pro de apoyar a sus futbolistas, toda la Premier League cerró sus redes sociales de cara a mandar un mensaje contra la intolerancia y el racismo. Tras un par de meses sin grandes inconvenientes, los insultos volvieron y el futbolista de Manchester United dijo basta en una emotiva carta donde quiso resaltar todo el apoyo recibido en las últimas horas.

"Puedo aceptar las críticas a mi actuación, mi penalti no fue lo suficientemente bueno, debería haber entrado, pero nunca me disculparé por ser quien soy y venir de dónde vengo. No he sentido más orgullo que llevar esos tres leones en el pecho y ver a mi familia animándome ante una multitud de decenas de miles de personas”, empezaba el punta de 23 años.

Tras haber visto cómo uno de los murales donde su imagen se ha plasmado para luchar contra el racismo fue vandalizado, dijo sentirse más arropado que nunca: "Las comunidades que siempre me rodearon continúan sosteniéndome. Soy Marcus Rashford, 23 años. Hombre negro de Withington y Wythenshare, al sur de Manchester. Gracias por todos los bonitos mensajes. Volveré más fuerte. Volveremos más fuertes".

“Ha estado jugando en mi cabeza una y otra vez desde que golpeé la pelota y probablemente no haya una palabra para describir cómo me siento. Final. 55 años. Un penalti. Historia. Todo lo que puedo decir es que lo siento. Ojalá hubiera salido de manera diferente”, finalizaba el inglés pidiendo perdón a sus fans tras el fallo en la tanda. La mejor liga del mundo tiene un problema, se llama racismo y en dos meses vuelven los aficionados a las tribunas. ¿No es hora ya de tomar medidas?

