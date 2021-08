Pese a las numerosas declaraciones sobre su futuro en Juventus, todavía no sabemos que será de la carrera de Cristiano Ronaldo. El portugués sigue entrenando con la Vecchia Signora a la espera de lo que ocurra con Mbappé, quien podría ser la clave para su salida de Turín. En medio de toda esta incertidumbre, en Italia desvelaron la historia de cuando Florentino Pérez intentó que CR7 regresase al Santiago Bernabéu.

La Gazzetta dello Sport publicó en las últimas horas un reporte que sorprenderá a más de uno. Aseguran desde tierras transalpinas que a solo unos meses de haber abandonado Madrid con destino a Juventus, el presidente de la casa blanca sostuvo una conversación con CR7 para ofrecerle un segundo capítulo en la capital española.

Según apuntan desde el medio, a finales de la temporada 2018/2019 y con un Real Madrid colapsado en lo deportivo tras un año donde Lopetegui, Santiago Solari y Zidane ocuparon el banquillo, Florentino Pérez se habría dado cuenta de la falta de estrellas en la capital. Lejos de ir a buscar a los grandes nombres, el presidente habría tanteado a CR7, quien acababa de aterrizar en Italia y ya era campeón de la Serie A.

Apuntan desde la Gazzetta: “Cuando Cristiano regresa a Madrid en julio de 2019 para recibir un premio, llega la oportunidad para que Florentino Pérez vuelva a hablar con el que fue su protegido durante años. Algo que causó sensación en su momento y que también podría representar el primer paso para una operación casi sensacional como la que trajo CR7 a la Juventus”.

Una historia con distintos “No”

“Pérez propuso al portugués regresar. "Ahora no", esta es la respuesta del jugador de la Juventus. A lo que habría bromeado el número uno de la Casa Blanca, respondiendo 'ok, no te preocupes, todavía no estamos al 31 de agosto'. Ese no se mantuvo”, sigue la nota del medio italiano.

La gran sorpresa de esta historia llega con la entrada del mercado de las últimas semanas, donde Cristiano habría sido quien ahora habría pedido una reunión con Florentino para buscar un regreso a Madrid. El portugués encontró la misma respuesta que entregó años atrás y hasta el momento, no habrá otro capítulo para CR7 en el club con el que rompió todos los récords. ¿Volverán a encontrarse algún día?