La novela de Kylian Mbappé sigue sacando declaraciones, predicciones y apuestas en cuanto a donde estará el futuro del delantero de la selección francesa. Con Real Madrid y PSG pendientes de cuando tenga que hacer sus primeras declaraciones oficiales, Le Parisien se mostró más ambicioso que nunca a la hora de asegurar donde va a continuar su carrera el máximo baluarte de la Ligue 1.

"Para todos aquellos que no lo han entendido o no parecen entenderlo, sobre todo del lado de España, Mbappé se quedará este año en el PSG, como lo avanzó este diario el pasado 1 de julio. Ha pasado página después de la Euro. Mbappé está con la cabeza en el PSG. Por el momento, el jugador no va a renovar. No se dan las condiciones para el futbolista", aseguran desde el medio capitalino.

¿Un inevitable destino en Real Madrid?

Siendo uno de los diarios con mejor información del PSG a nivel local, Le Parisien afirma que tarde o temprano, en la capital tendrán que entender que el futuro de Mbappé será uno vestido de blanco. El futbolista tiene decidido llegar a la LaLiga y cumplir su sueño, aunque en el Parque de Los Príncipes quieran hacer todo evitar esto.

"Está claro que el PSG volverá a la carga durante los próximos meses para cambiar eso. Tendrán que encontrar sólidos argumentos para convencer al jugador, convencido de su postura. La presencia de Pochettino es un aliado de peso para imaginar algún día un nuevo contrato pero no será suficiente en un club por el que han pasado cuatro técnicos en los últimos cinco años", finalizaba Le Parisien sobre la última hora del caso Mbappé.

Las declaraciones del medio siguen la línea contada anoche en los diarios españoles, donde se marcaba que el punta no quería pasar por una guerra con PSG. A 28 días para que se cierre el mercado en el viejo continente, habrá que esperar por las primeras declaraciones de Kylian Mbappé sobre la que salga cómo salga, será la gran bomba del futbol europeo en la presente temporada.