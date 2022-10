Messi, Neymar, Mbappé no son suficientes, PSG y la Ligue 1 ¿necesitan de Zlatan Ibrahimovic?

Es muy conocida la autoconfianza que se tiene Zlatan Ibrahimovic, y siempre que habla con los medios, deja títulos por su manera de expresarse de sí mismo, y sí, lo ha vuelto a hacer cuando le tocó hablar del fútbol francés.

Zlatan Ibrahimovic lleva bastante tiempo sin poder ver acción con el Milan, es más, esta temporada, todavía no ha visto acción por sus problemas físicos y tras la consagración del Milán donde jugó algunos minutos, no se lo ha vuelto a ver en cancha.

Sin embargo, eso no impide que el futbolista marque su territorio mediáticamente, en una entrevista al Canal+ Foot, Zlatan Ibrahimovic fue con todo y aseguró que "desde que me fui de Francia, todo va cuesta abajo, ya no hay nada de qué hablar en la Liga de Francia", aseguró.

A lo que obviamente todos nos preguntamos, ¿el trio del PSG de Messi, Mbappé y Neymar no son tema suficiente?, y Zlatan fue claro "si .tienes Mbappé, Neymar y Messi, no te ayuda porque no tienes a Dios", haciendo referencia a él.

Es que antes había asegurado con una frase que es casi una marca registrada para él que "Francia me necesita, yo no necesito a Francia". Esto solo fue un adelanto de la entrevista que será publicada en esta semana en la previa al duelo entre Juventus y PSG.