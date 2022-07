Luego de un extenso vínculo con Arsenal, con cesiones en el medio, Mesut Özil recaló en Fenerbahçe a inicios de 2021 para cumplir su sueño de jugar en el gigante turno. El exjugador de la Selección Alemana firmó por tres años y medio pero su aventura allí terminó de forma precipitada.

Es que en los últimos días, el club turco dio a conocer la rescisión del contrato del mediocampista ofensivo de mutuo acuerdo, con dos años de anticipación. Los actos de indisciplina llevaron a la dirigencia a tomar esta decisión y su carrera continuará en otro sitio.

En marzo, Özil fue sustituido en el entretiempo y estalló contra su entrenador en el vestuario. Los reportes de aquel momento indicaron que golpeó las instalaciones, arrojó sus botines y expresó todo tipo de insultos, demostrando su inconformidad por el cambio.

"Una de las cosas que hace a la vida es que está llena de incertidumbres. Nuestros planes y anhelos pueden no ir siempre en la dirección que tú quieres. Quería alcanzar el éxito teniendo más oportunidades de jugar con la camiseta del Fenerbahçe, que siempre ha sido mi sueño de la infancia. Me gustaría agradecer a la comunidad y a la afición del Fenerbahçe el gran apoyo que me han brindado", publicó el jugador este miércoles.

Más tarde, se conoció que Istanbul Basaksehir lo incorporó por una temporada con opción a una más. De esta forma, Özil continuará desempeñándose en la Superliga Turca, además de hacerlo para un equipo clasificado para la Europa League.