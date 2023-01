Fabrizio Romano confirma el más reciente fichaje que tendrá el líder de la Premier League, donde se debatían entre el volante ecuatoriano y una opción ‘low-cost’. Moisés Caicedo, de momento, no llega al Arsenal y sigue en Brighton.

Moisés Caicedo no irá al Arsenal: Mikel Arteta tendrá nuevo fichaje

Chelsea, Arsenal, Liverpool y hasta Manchester United sonaron como un destino más que potable para el mediocentro que revoluciona cada jornada de la Premier League. Tras varias horas de espera y luego de quedarse sin la autorización del Brighton, Moisés Caicedo seguirá en el sur de Inglaterra y no irá a un conjunto Gunners donde Mikel Arteta pronto tendrá a su nuevo fichaje.

Fabrizio Romano confirma que tras haber rechazado ofertas por 60 y 70 millones de euros por parte del líder de la Premier, Brighton se cerró en su totalidad a una marcha del mejor volante con el que cuenta ahora mismo Roberto De Zerbi en los Seagulls. Los comunicados de Moisés Caicedo no consiguen su objetivo final de poner rumbo al Big Six.

“Mi sueño siempre ser el jugador más laureado de la historia de Ecuador. Estoy orgulloso de poder generar una tarifa de transferencia récord para Brighton que les permitiría reinvertirla y ayudar al club a seguir teniendo éxito”, palabras del propio Caicedo para dejar en claro que esperaba una salida del sur de Inglaterra que de momento, tendrá que esperar.

Ganó el Plan ‘B’

“¡Jorginho al Arsenal, He we Go! Trato acordado con una tarifa de 12 millones de libras esterlinas, Chelsea acepta las condiciones y se están preparando los documentos. Términos personales pactados, contrato hasta 2024 con opción año más. Primer contacto revelado ayer por la noche: médico reservado. Arteta, factor clave”, las confirmación de Fabrizio Romano sobre la operación que revoluciona Londres por estas horas.

El volante de los Blues, quien terminaba contrato en junio, será el nuevo fichaje de un Arsenal que se rinde a corto plazo con Moisés Caicedo y un Brighton que seguirá siendo la casa del ecuatoriano como mínimo, hasta finales de temporada. A la espera de que llegue el comunicado final de los Gunners, Jorginho cambiará de barrio en el norte de Londres para unirse al líder de la Premier League.