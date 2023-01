El mercado de fichajes de enero no se detiene en la mejor liga del mundo, donde siguen apareciendo testimonios oficiales sobre el futuro de un Moisés Caicedo con cada vez más pretendientes y galones para jugar en los clubes más altos de la Premier League. Un gigante en horas bajas se piensa su arribo.

El volante ecuatoriano de 21 años se encuentra más que asentado en un Brighton que pronto puede recibir una lluvia de millones por parte del comprador más activo que se encuentra en la Premier League por estas horas. Con un contrato que finaliza por los Seagulls en verano del 2025, sacar a Moisés del Falmer Stadium supone una de las quimeras y operaciones más costosas del Reino Unido por estas horas.

Desde medios como The Guardian o The Sun afirman que no será en enero, pero que por Brighton son más que conscientes de la dificultad que supondrá retener al nacido en Santo Domingo desde julio del presente 2023. Llegarán ofertas de cada rincón de la Premier, aunque un destino gana fuerza por la conexión de Moisés con su entrenador.

Chelsea se lo piensa

Tras haber fichado por 100 millones de euros a Mijailo Mudryk, a Joao Félix en una cesión que llega a los 23 millones entre sueldo y transferencia, a Benoit Badiashile y David Datro Fofana, tanto The Sun como The Guardian sitúan a los Blues como el mayor interesado en un Moisés Caicedo cuya relación con Graham Potter potencia todos los rumores. Por Brighton no van a ceder fácilmente.

"No estoy seguro de que 42 millones de libras esterlinas sean suficientes…Es un hombre joven con una gran actitud, una ética de trabajo fantástica y un ser humano muy agradable fuera de la cancha…Así que todas esas cosas contribuyen al valor de un futbolista en caso de que llegue el momento de vender”, palabras de Paul Barber, CEO del Brighton, sobre los costes que puede tener sacar a Caicedo de la revelación de la Premier.