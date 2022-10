En la jornada del lunes 17 de octubre se conoció que Karim Benzema, jugador del Real Madrid, obtuvo el Balón de Oro 2022, una temporada en la cual brilló con luz propia y fue clave en la obtención de dos títulos para la Casa Blanca, como lo fueron la Liga de España y la Champions League.

Y es que el francés con sus goles, carácter y liderazgo, fue pieza clave para los dirigidos por Carlo Ancelotti, para que se impusieran en cada una de las competiciones en las cuales triunfaron. Incluso, el atacante Galo jugó con un dedo lesionado, por eso se le ha visto con vendaje en su mano.

Claro está que el francés no ha sido uno de los jugadores con más cartel en el último tiempo, pero sí ha sido efectivo y determinante de cara a arco rival, por eso se quedó con la gran distinción del balompié mundial. El galardón Entregado por su compatriota y ex director técnico Zinedine Zidane.

Precisamente sobre hombres que pasaron por el banquillo el Merengue, hay que referirnos sobre José Mourinho, el siempre controvertido estratega portugués, quien hizo parte del club en inicios de la década anterior y que estableció una competencia hombro a hombro frente a Pep Guardiola de Barcelona.

En su momento el luso tuvo un frente ataque con Cristiano Ronaldo, y en un segundo escalón venía a Benzema, sobre el delantero francés afirmó: "Karim es una gran persona, un jugador de equipo. No está obsesionado consigo mismo, no está obsesionado con el Balón de Oro, no es un tipo obsesionado con marcar más goles que 'A', 'B' o 'C".

Finalmente afirmó en su chara con L’Equipe, que si tuvo o no que ver con la obtención del Balón de Oro que: “cuando yo era su entrenador, era un futbolista con mucho talento, en busca de su identidad como jugador de altísimo nivel, con las ambiciones adecuadas y con la condición física adecuada. Quería que creciera lo más rápido posible y fui duro con él, le corregí en todos los detallitos. No sé si influí en su desarrollo, solo él lo sabe, pero su carácter fortísimo le permitió progresar".