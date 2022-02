Newcastle United reventó su primer mercado de fichajes bajo el mandato del fondo PIF con incorporaciones que superaron los 100 millones de libras. Las Urracas fueron el gran protagonista de la última ventana en Europa, pero faltaba algo. A la llegada de refuerzos en el campo y en el banquillo se le suma una nueva adquisición pensando en lo que viene.

Bruno Guimarães, Chris Wood, Kieran Trippier, Dan Burn y Matt Target son las caras nuevas de un equipo que también sumó a Eddie Howe para comendar el barco desde el banco. Newcastle United sigue moviendo ficha y en las últimas horas se ha confirmado la llegada de un nuevo nombre a una de las áreas más cuestionadas del club desde que llegasen los millones de Arabía Saudita.

Y es que BBC confirma que Amanda Staveley (CEO del equipo) ha cerrado finalmente la pieza que tanto le faltaba a la entidad en estos meses. Tras haber hecho una exuberante búsqueda para la dirección deportiva, desde el medio confirman la llegada de un nuevo director para consolidar el proyecto saudí en la Premier.

Luís Campos (ex Lille y Mónaco), Marc Overmars (ex Ajax), Michael Emenalo (ex Chelsea) y hasta Ralf Ragnick estuvieron en la agenda de un equipo que sumará finalmente al arquitecto del Brighton y de la resurrección de la selección inglesa. Dan Ashworth dejará la costa sur para meterse de lleno en la dirección del proyecto más ambicioso desde lo económico que haya visto este deporte. En Falmer Stadium ya se agarran la cabeza.

Todos los poderes

“Lamentamos enterarnos de su decisión. Ha sido una parte importante del equipo y ha contribuido al progreso de nuestro club. Sin embargo, como sucede en todas las industrias, somos conscientes del riesgo que siempre existe de que personas claves se vayan a un rival", declaraba en las últimas horas el vicepresidente y director ejecutivo el Brighton Paul Barber.

Ashworth, también con experiencia en la restructuración de las juveniles de la selección inglesa que dio vida a jugadores como Mount, Arnold, Hudson-Odoi o Rashford, llegará a St. James Park para tomar las riendas de un proyecto que desde ya empieza a mirar al mercado de fichajes de mitad de año, donde si se asegura la permanencia, esos 100 millones gastados en enero van a ser mínimos en comparación con lo que se va a invertir en Newcastle.