La llegada de los jeques al Newcastle en la Premier League tienen a media Europa con los pelos de punta. El fondo PIF traerá una inversión nunca antes vista en este deporte con los cientos de millones con los que Mohammed Bin Salman ostenta en sus cuentas. Mientras decide quien se hará con el equipo que dejará Steve Bruce en pocos días, los del norte de las islas han puesto sus ojos en un descarte del Real Madrid.

Newcastle sabe que a corto plazo no podrá hacer grandes inversiones. Habrá que esperar hasta el inicio de la próxima temporada para dejarse el dinero por los cracks que pretenda la nueva directiva de las Urracas, aunque esto no quita que haya que reforzar un equipo que a día de hoy no sabe lo sabe lo que es ganar en la Premier y que se encuentra en puestos de descenso.

¿El heredero del 7 cómo primer fichaje?

Hacen falta goles para evitar que la desgracia se consume en St. James Park, por lo que los jeques habrían puesto sus ojos en uno de los jugadores descartados por Real Madrid para la presente temporada. Si bien cuenta con ficha del primer equipo, Ancelotti apenas ha usado de sus servicios hasta aquí, por lo que un traspaso a la mejor liga del mundo aparenta ser un paso al frente en la carrera de este punta.

Hablamos de Mariano Díaz, delantero dominicano de Real Madrid que curiosamente heredase el 7 de Cristiano Ronaldo cuando el luso abandono el club con destino a Juventus. Con un contrato que finalizará en junio 2023, la casa blanca no pondría trabas a la salida de un delantero que ya estuvo cerca de llegar al Rayo Vallecano en el último mercado.

10 millones de euros es lo que ofrecerían las Urracas según AS por un delantero con más gol que minutos en Real Madrid. Con un promedio de 0.4 tantos por encuentro a lo largo de su carrera, Mariano Díaz podría ser el primer refuerzo de un Newcastle que antes de la mayor inversión de sus 129 años de vida, necesita salvar el año en la Premier.