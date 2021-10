Mientras sus nuevos dueños tienen deslices que podrían salirles más que caros y en medio del revuelo por su llegada a la Premier League, los jeques del Newcastle habrían decidido finalmente quien será el primer gran fichaje del nuevo gigante del fútbol inglés. El mejor pupilo de Carlo Ancelotti en Everton, el elegido.

Las Urracas todavía buscan un nuevo DT luego de que Steve Bruce haya sido fulminantemente despedido tras la derrota ante los Spurs. A pesar de no tener a nadie en el banquillo todavía, todos en St. James Park trabajan en pro de analizar esos nombres que puedan marcar la diferencia en un equipo hundido en los malos resultados.

Newcastle sabe que le faltarán goles para poder soñar con la permanencia. La Premier demanda defenderse bien es cierto, pero sobre todo crear situaciones alrededor de un killer que sume y sume cada fin de semana esos tantos que den la tan ansiada salvación. El más beneficiado por la llegada de Carleto a Goodison Park es quien gana ahora la carrera para ser el 9 de las Urracas.

No reforzar a rivales directos

Dominic Calvert-Lewin es el primer nombre sobre la mesa de Amanda Staveley para el próximo mes de enero según The Telegraph. El delantero del Everton pide a gritos un salto a la élite desde hace un año y medio, cuando de la mano de Ancelotti se cansó de romper las redes de toda la Premier. Con 24 años encima, parece ser el momento ideal de partir hacía nuevos retos.

Pero no será fácil para Newcastle quedarse con el lánguido punta de los Toffees. No solo por que Everton ya marcó su precio en 90 millones de euros, sino porque en el barrio azul de Liverpool cuentan con una clara política de no reforzar a sus rivales en la Premier League. Dicha medida ha impedido en gran parte que jugadores como Seamus Coleman, Leighton Baines o el brasileño Richarlison abandonasen Goodison Park años atrás. ¿Podrán ficharlo?