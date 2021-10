No cabe duda que el clásico francés entre Marsella y PSG, el pasado fin de semana, en el estadio Vélodrome no fue la mejor presentación del cuadro parisino que está repleto de estrellas, sin embargo, por lo sucedido no han faltado los críticos que van a la llaga.

Uno de los hombres que más se llevó los comentarios fue Neymar, el astro brasileño quien fue centro de las miradas, no tanto por su fútbol, sino por las jugadas polémicas que protagonizó, incluso, al momento de cobrar tiros de esquina, en los que fue víctima de proyectiles de todo tipo.

Por ese discreto encuentro de los de Mauricio Pochettino, el exjugador Nicolas Anelka habló duramente sobre la institución y sus dos cracks: “hoy demandamos a Neymar, pero podemos hacer lo mismo por Messi. Desde el inicio de la temporada, Messi tampoco es extraordinario. Hay un jugador que tiene seis Balones de Oro, y al final no es tan extraordinario”, palabras dichas en Radio RMC.

Pero, en defensa del astro argentino hay que decir que, pese a su no bautismo de gol, en lo que compete a la Champions League ya se ha dejado ver con tres celebraciones, goles, en la misma cantidad de encuentros jugados en la competencia internacional de clubes.