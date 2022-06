No solo Zidane: el otro técnico que toma fuerza para reemplazar a Pochettino en PSG

París Saint-Germain tuvo una temporada 2021/2022 llena de altibajos, pese a que se consagraron como campeones de la Ligue 1, no pudieron coronarse con su gran objetivo desde el tiempo reciente, la Champions League, la competición en la que quedaron eliminados en octavos de final a manos de Real Madrid, equipo que a la postre fue el campeón.

Ante ese contexto, la continuidad de Mauricio Pochettino es francamente una gran duda. Mucho se habla de que no continuará y parece que así será, pero la otra pregunta que se rondan es si el club está dispuesto a desembolsarle los 15 millones de euros que costaría su salida; aunque el tema dinero no significaría problema para ellos.

Frente a una situación tan caldeada y llena de rumores, incluso, desde diferentes latitudes, un hombre que suena para ocupar el banquillo Tricolor es Zinedine Zidane, el entrenador francés que conoce de primera mano el tema de manejar camerinos llenos de egos, algo que no es la excepción en el cuadro parisino.

Pero, hay otro hombre que surge como opción y, tal cual como recoge AS en España, “mira de reojo a PSG”, ese DT de experiencia es nada más que Joachim Löw, un hombre que ya lleva un año de descanso luego de entregar las riendas de la selección de Alemania.

De hecho, dice Bild, el tradicional medio germano que el tanto el estratega, como el club, no echa en bolsa rota esa posibilidad. Él conoce lo que es tocar la gloria, debido a que él fue el artífice de la obtención del cuarto Mundial para la Mannschaft, en Brasil 2014.

“La voluntad está ahí. Me gustaría volver a entrenar a un club. Eso sería divertido para mí. Hubo algunos acercamientos y una o dos ofertas que estudiaré durante las próximas semanas. Todavía no he tomado ninguna decisión”, dijo el timonel que por allá en 2004 dirigió a Austria Viena, para luego tomar por 15 años al equipo nacional teutón.