Nueva oleada en el fútbol europeo: el mensaje de UEFA a los futbolistas no vacunados

El fútbol europeo se ve, una vez más, amenazado por la pandemia. Luego de casi media temporada jugando a puertas abiertas, empiezan a verse nuevamente gradas vacías y suspensiones de partidos por brotes en los equipos. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin se ha pronunciado sobre los jugadores que aún no se vacunan.

La nueva oleada de contagios en Europa está causando daños en el fútbol del Viejo Continente. Mientras la Premier League cancela partidos a causa de los brotes en lo planteles y la Bundesliga juega con algunos estadios a puertas cerradas, aún hay futbolistas que rechazan la vacuna.

El presidente de UEFA, Aleksander Ceferin atendió a la prensa este jueves 16 de diciembre luego de la reunión del Comité Ejecutivo. El dirigente tocó varios temas relacionados a la actualidad del fútbol europeo y se refirió directamente a los jugadores que se niegan a vacunarse.

Ceferin apunta a los negacionistas

"Es una elección personal, pero mi opinión es que se vacunen lo antes posible. Todas las cifras muestran que con la vacuna hay menos posibilidad de infectarse. Yo creo en la ciencia y lo he hecho. Nosotros debemos explicar las cosas. La gente no es estúpida y creo que, si no todos, la gran mayoría lo comprenderá" dijo Ceferin.

El presidente de UEFA aseguró que el organismo seguirá trabajando para llevar adelante las competencias sin dejar de lado la salud de los involucrados. "Ha sido un año muy duro, casi dos, con retos que no podíamos imaginar que íbamos a tener que afrontar. A pesar de la difícil situación por el COVID-19 y todo lo demás el fútbol europeo será más fuerte en el futuro".