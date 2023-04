En LaLiga estalló un nuevo escándalo arbitral por un penal que no sancionaron a favor del Atlético de Madrid vs. Barcelona.

Nuevo escándalo en LaLiga por el penal que no le pitaron al Atlético de Madrid vs. Barcelona

LaLiga sigue cargada de polémicas y de sospechas sobre el colectivo arbitral y el Fútbol Club Barcelona. Es que como si algo le faltara al Blaugrana, quien viene siendo señalado como el equipo que recibe beneficios por los colegiados a causa del Caso Negreira, en el último minuto contra el Atlético de Madrid se salvó de que le pitaran un claro penal en contra.

Era precisamente la última jugada del encuentro. Fue un centro al área que defendía el conjunto local y cuyo balón lanzado pegó en el brazo de Sergio Busquets. Si bien José María Sánchez Martínez, juez del partido, detuvo el pitido final para recibir las indicaciones del video análisis (a cargo de Javier Iglesias Villanueva), enseguida le marcaron que no había sido infracción.

Tal situación, como no podía ser de otra forma generó la queja de los futbolistas del Atlético de Madrid y del propio Diego Simeone, al ver que se disipaba la posibilidad de igualar el cruce con el FC Barcelona en el Camp Nou. Finalmente fue derrota para el Colchonero que, de esta manear, prácticamente se despide de la pelea por LaLiga.

José María Giménez se refirió a la polémica jugada

''Lo que puedo decir es que la semana pasada (en referencia al partido con Almería en el Estadio Metropolitano) una jugada así a mí me la iban a pitar, pero no lo hicieron porque terminó siendo off side'', comentó José María Giménez a DAZN respecto al penal que no cobraron a favor del Atlético de Madrid contra el Barcelona en el Camp Nou.

Atlético de Madrid acumula 33 fechas sin penales a favor

El Atlético de Madrid suma 33 partidos consecutivos sin recibir penales a favor en LaLiga. Es decir, todo lo que lleva consumado el calendario en el certamen actual y tres fechas de la edición anterior. El último sigue siendo el que convirtió Yannick Carrasco contra el Real Madrid en el Estadio Metropolitano el ocho de mayo del 2022.