Real Madrid no desiste en su deseo de fichar a Kylian Mbappé en este mercado y prepara su segunda avanzada con un ofertón para PSG.

Continúa la cuenta regresiva para el cierre del mercado de pases y Real Madrid no logra que Paris Saint-Germain (PSG) ceda por la ficha de Kylian Mbappé. Luego de que se diera a conocer sobre la oferta rechazada de 160 millones de euros, la Casa Blanca se prepara para su segunda avanzada por la ficha del jugador.

Este 25 de agosto Real Madrid hizo su primer movimiento formal para intentar llevarse la ficha de Kylian Mbappé. El equipo blanco puso sobre la mesa un total de 160 millones de euros. Vale recordar que el fichaje más caro en la historia del equipo blanco fue el de Eden Hazard por 115 millones de euros.

Tal y como se esperaba, PSG rechazó de forma inmediata la oferta de Florentino Pérez por la liberación del atacante francés. Según informó La Parisien, la dirigencia del equipo parisino pretende el pago de 220 millones de euros para liberar al jugador en este mercado de pases, postura arriesgada tomando en cuenta que podrían perderlo gratis el año que viene.

Luego de la oferta, Leonardo (director deportivo) confirmó el intento de fichaje. "Consideramos que la oferta no es suficiente. No voy a confirmar las cifras, pero ronda los 160 millones. Es menos de lo que pagamos por él (180 millones), pero esto va más allá de eso. Es la forma en que se ha hecho, irrespetuosa. Hemos hecho todo para que Mbappé siga con nosotros y a una semana no vamos a cambiar el plan".

Fuente: Getty

Segunda oferta

Ahora, Le Parisien ha adelantado lo que será la segunda oferta de Real Madrid por la ficha de Kylian Mbappé. El diario de la capital francesa asegura que la Casa Blanca hará llegar una oferta de 180 millones de euros por la ficha del atacante. Es decir, que el club del Parc des Princes recuperaría lo invertido. Se espera mayor información sobre las negociaciones.