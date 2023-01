Desde la Final de la Copa del Mundo de la FIFA de Qatar 2022 en adelante, Lionel Messi viene superando a Kylian Mbappé en cada una de las encuestas que buscan determinar al mejor jugador del año pasado. En el certamen global de selecciones, el argentino se quedó con el premio, el mismo que semanas después le otorgó la IFFHS.

Y ahora, a la espera de los The Best FIFA Awards (se llevarán a cabo el próximo lunes 27 de febrero), nuevamente la Pulga desplazó al segundo lugar a su compañero en el París Saint-Germain. En este caso fue en el ranking que elaboró el periódico británico The Guardian sobre los 100 futbolistas más destacados del 2022.

''La victoria en Qatar, naturalmente, tuvo un gran impacto en la votación de los 100 mejores futbolistas de The Guardian y no es descabellado pensar que Kylian Mbappé habría terminado como el número un si Francia hubiera ganado la tanda de penaltis contra Argentina, pero no lo hicieron y Lionel Messi terminó como el claro ganador'', explicó el medio citado.

Messi se llevó el 76 por ciento de los votos (es decir, la preferencia de 156 jueces sobre un total de 206), asentando así un marcado contraste ''con el vencedor del año pasado que fue Robert Lewandowski, quien se adjudicó el 53 por ciento''. En tanto, Kylian Mbappé se quedó con el 13 y más atrás Karim Benzemá con el 10.

¿Cuándo son los The Best FIFA Awards?

Los The Best FIFA Awards determinarán una vez más quién fue el mejor futbolista -entre otras categorías- del 2022. Se llevarán a cabo el próximo 27 de febrero en la sede de la FIFA en Zurich. Lionel Messi compite, además de Kylian Mbappé, con: Julián Álvarez, Jude Bellingham, Karim Benzemá, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Luka Modric y Neymar.