Lionel Messi y Kylian Mbappé, después de su año en el PSG y de llegar a la Final de la Copa del Mundo, fueron incluidos por la IFFHS en el once ideal del 2022.

Lionel Messi y Kylian Mbappé vienen de ser las dos máximas figuras de la Copa del Mundo de Qatar 2022. De hecho, el argentino se quedó con el Balón de Oro y el francés con el Botín de Oro. Y tales rendimientos, que lo sumaron a lo realizado con el PSG, les aseguró constituir el once ideal del año elaborado por el departamento de análisis de la IFFHS.

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol publicó este miércoles el mejor equipo del año pasado, en el que además de los jugadores del elenco parisino se encuentran otras figuras como Erling Haaland del Manchester City, Josko Gvardiol del Leipzig y Karim Benzemá, Luka Modric y Thibaut Courtois del Real Madrid.

El once ideal del 2022 confeccionado por la IFFHS

Thibaut Courtois de Bélgica y Real Madrid; Achraf Hakimi de Marruecos y PSG, Josko Gvardiol de Croacia y RB Leipzig, Virgil Van Dijk de Países Bajos y Liverpool, Alphonso Davies de Canadá y Bayern München, Luka Modric de Croacia y Real Madrid, Kevin De Bruyne de Bélgica y Manchester City, Lionel Messsi de Argentina y PSG, Erling Haaland de Noruega y Manchester City, Karim Benzema de Francia y Real Madrid, Kylian Mbappé de Francia y PSG.

Los otros premios que la IFFHS le otorgó a Lionel Messi

Lionel Messi, además de ser incluido en el once ideal del 2022, la IFFHS (sigla en inglés de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol) lo condecoró como el Mejor Jugador y como el Mejor Creador de Juego del Mundo. Y, como si fuera poco, la Pulga es uno de los máximos candidatos a llevarse el próximo 27 de febrero el premio The Best de la FIFA.

Lionel Scaloni mejor entrenador de selecciones para la IFFHS

El otro argentino que fue reconocido por la IFFHS fue Lionel Scaloni. El entrenador de la Selección Argentina campeona en la Copa del Mundo de Qatar fue considerado como el mejor técnico de equipos nacionales del 2022. Por otro lado, Emiliano Martínez quedó segundo en la categoría de mejor arquero por detrás de Thibaut Courtois.