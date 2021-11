Ligue One

Ligue One

Luego de haber publicado un explicativo parte médico donde sorprendía el detalle con el que se abordaba la situación de su estrella, en PSG han estallado finalmente contra la convocatoria de Lionel Messi por la selección Argentina. Desde Francia aseguran no entender el viaje que hará el rosarino en las próximas horas para unirse al equipo de Lionel Scaloni.

Recordamos que el argentino continúa sufriendo de esas dolencias en la rodilla y los isquiotibiales que ya han hecho que incluso tenga que viajar a Madrid para buscar una solución que le permita seguir compitiendo en la élite a sus 34 años. Desde PSG no querían correr en la recuperación del 30, por lo que la convocatoria a la Albicelestes ha caído como un balde de agua fría. Piden ayuda a FIFA.

"No estamos de acuerdo en dejar ir por selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física o que está en fase de rehabilitación. No es lógico, y este tipo de situaciones merecen un acuerdo real con la FIFA", declara el director deportivo Leonardo a Le Parisien sobre la situación de Messi, así como de la de su compatriota Leandro Paredes.

La incongruencia del PSG

Más allá de las quejas del equipo galo, la realidad es que ellos mismos han generado esa situación que a día de hoy ven como insostenible. Cuando Messi se encontraba sin equipo y todos en Europa analizaban como seducir al crack de 34 años, uno de los puntos más importantes pasaba por asegurarle a Lionel que podría tener siempre a la selección como prioridad.

Teniendo en cuenta además que las lesiones con las que cuenta el rosarino son definidas como molestias y no como una rotura muscular, PSG no puede hacer otra cosas que no sea aceptar una situación contractual que el propio equipo del Parque de Los Príncipes ha creado en sus propios despachos. ¿Habrá respuesta desde la Scaloneta?