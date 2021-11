Desde la Galia aseguran que el argentino no solo tiene molestias. ¿Llega a las Eliminatorias?

PSG confirmó hace solo unos minutos que Lionel Andrés Messi no hará parte de la lista de convocados para enfrentar a Leipzig por la UEFA Champions League mañana. El rosarino continúa con dolencias luego del choque ante Lille del pasado viernes, aunque las alamas se prenden en Francia luego de que asegurasen que los problemas del genio van mucho más allá.

"Vimos con el médico que era cuestión de precaución y por eso el cambio. A priori, espero que esté apto para el partido de Champions ante el Leipzig", declaraba Mauricio Pochettino horas atrás. Tras unas cuantas reuniones en el departamento médico de los capitalinos, desde Paris Saint Germain confirman que el argentino no podrá hacer parte de la lista que viaje a Alemania.

¿Llega a las Eliminatorias?

L’Equipe es quien asegura que Lionel Messi no solo tiene molestias musculares, sino que la cosa va mucho más allá. Desde el medio francés indican que el argentino cuenta con algunos problemas en su rodilla izquierda desde que volviese del último parón de selecciones con Argentina y que en el club de la capital temen por su presencia en la doble fecha que viene.

Todos estos problemas físicos del rosarino partirían no solo de la carga de encuentros con los que sus piernas cuentan en un 2021 de locos, sino que tienen mucho que ver con esas semanas en las que mientras se definía su situación en Barcelona, Messi no pudo entrenarse de manera normal en la pretemporada. Los viajes con Argentina y todo el estrés del verano le están pasando factura a un jugador que no olvidemos, tiene ya 34 años.

Desde L’Equipe aseguran que si bien su contrato con el club marca que la selección siempre será prioridad para Lionel, Paris Saint Germain teme por una importante recaída cuando el argentino regrese de la doble fecha de Eliminatorias ante Uruguay y Brasil. Messi será baja ante Leipzig por un parte médico que acusa molestias, pero en Francia aseguran que los problemas del crack van mucho más allá.