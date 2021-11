Mientras desde MARCA confirman que PSG no cuenta con la potestad para rescindir su contrato, la actualidad de Sergio Ramos ha desatado una guerra interna entre los trabajadores del equipo francés. Tras una nueva recaída que le impedirá jugar a corto plazo, desde Francia reportan que alguien tendrá que pagar rotos de su contratación.

Le Parisien desvelaba horas atrás que hay un enfrentamiento entre las distintas áreas del club. Nadie quiere hacerse responsable por la situación de un Sergio Ramos que no solo no ha podido debutar con PSG, sino que no ha podido jugar un solo minuto como futbolista desde el pasado mes de mayo. ¿Quién tiene la culpa?

El medio asegura que el staff médico del Paris Saint Germain dio el visto bueno a su contratación como agente libre teniendo pleno conocimiento de las lesiones que ahora mismo mantienen al zaguero en la enfermería. Los encargados de hacer la evaluación de Sergio Ramos habría notado la presencia de lesiones musculares y posibles recaídas tal y como viene ocurriendo en Paris en las últimas semanas.

Le Parisien indica igualmente que los propios directivos del PSG sabían que la contratación de Sergio Ramos se daría en un contexto donde costaría y mucho darle el alta deportiva al español. Uno al cual le pagan 10 millones de euros por temporada y que a estas alturas no ha podido ni siquiera ir al banco en la capital francesa.

Por último, aseguran que la impaciencia del central para vestirse de corto también ha hecho que las recuperaciones de sus molestias se vean afectadas, llegando a tal punto que estas han pasado de la rodilla a una pantorrilla que le tiene en la enfermaría desde hace semanas. Los médicos del PSG culpan a los directivos, estos a los enfermeros y la guerra para saber quién tendrá que pagar los platos rotos por la contratación de Sergio Ramos continúa en el Parque de Los Príncipes.