Manchester United sufrió el martes una dolorosa derrota ante Atlético de Madrid en Old Trafford que determinó su eliminación de la Champions League en octavos de final. El proyecto que se había potenciado con la llegada de Cristiano Ronaldo finalizó de forma prematura y no habrá pelea por la Orejona.

Tras la caída en el torneo de clubes más importante de la UEFA. Paul Pogba relató un incidente que corrió del foco a lo deportivo. El mediocampista francés, que ingresó desde el banco ante el Colchonero, explicó en un comunicado que ingresaron a robar en su casa durante el partido.

"Anoche se hizo realidad la peor pesadilla de nuestra familia, cuando robaron en nuestra casa mientras nuestros hijos dormían en su dormitorio. Los ladrones estuvieron en nuestra casa por menos de cinco minutos, pero en ese tiempo se llevaron algo más preciado que cualquier cosa que teníamos en nuestro hogar… Nuestra sensación de seguridad y protección", comenzó relatando el volante.

Y continuó: "Esto sucedió durante los últimos minutos del partido de anoche, cuando sabían que no estaríamos en casa. Mi esposa y yo corrimos a casa sin saber si nuestros hijos estaban a salvo e ilesos. Como padre, no hay peor sentimiento en este mundo que no estar allí para proteger a tus hijos y espero, sinceramente, que nadie tenga que experimentar lo que sentí anoche".

Para finalizar, dejó la casilla de mail 'rewardpogba@gmail.com' para premiar a quienes aporten datos sobre lo sucedido en su casa: "Me gustaría ofrecer una recompensa a cualquiera que tenga una pista para ayudarnos. Por favor, envíen cualquier información".