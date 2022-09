Fue Pedro Bravo el hombre que en el programa televisivo español El Chiringuito, pidió a Vinicius Junior que dejara de “hacer el mono”, esto en el contexto de que el atacante de Real Madrid suele bailar cada vez que hace un gol. La opinión ha dado para todo tipo de comentarios.

“Tiene que dejar de hacer el mono”, fue lo dicho por parte del representante de jugadores en medio del conocido Magazine televisivo que se transmitió en la noche de este jueves en territorio español. De inmediato, incluso los demás panelistas le pidieron al hombre que se retractara.

En el momento no dijo nada y entregó una aclaración respecto a lo que dijo, sin embargo, horas más tarde a través de su cuenta de Twitter manifestó: “quiero aclarar que la expresión “hacer el mono” que he mal utilizado para calificar el baile de celebración de los goles que hace Vinicius lo hecho de manera metafórica (“hacer tonterías”). Cómo mi intención no ha sido ofender a nadie pido sinceramente perdón. Lo siento”.

Según el agente de futbolistas español no se refirió a que Vini fuera un “mono”, sino que era un ejemplo para evitar que el atacante bailará en dado caso de anotar un gol en el partido venidero de la Liga de España, en el que la Casa Blanca visitará a Atlético de Madrid.

Y es que la situación del baile ha dado para todo en España, debido hasta que el mismo capitán del conjunto Colchonero, Koke, se refirió a esa posibilidad, y en declaraciones a la televisión española manifestó que, si su colega llega a bailar habrá “confusión”, estoy siendo de notar que habrá juego fuerte.