Este lunes continuó completándose la jornada 17 de LaLiga con el enfrentamiento entre Cádiz y Elche en el Estadio Nuevo Mirandilla. El duelo entre dos de los equipos más complicados por mantener la categoría terminó en una polémica igualdad.

Es que Brian Ocampo había puesto en ventaja al elenco local en apenas 7 minutos de la primera parte con un derechazo al ángulo desde afuera del área. Cuando parecía que los dirigidos por Sergio González se llevarían los tres puntos, una jugada que aún genera revuelo provocó el empate.

A 10 minutos del final, Ezequiel Ponce marcó el 1-1 definitivo en una jugada que comenzó con un claro fuera de juego que la cabina del VAR no le advirtió a Carlos del Cerro Grande. En ese contexto, el presidente de Cádiz explotó por aquella situación.

"Estoy esperando que me devuelvan estos dos puntos. A ver si en un chárter de esos que vienen de Arabia, Rubiales me devuelve esos dos puntos que me hacen falta para salvarme. La culpa no es Del Cerro Grande. Al Cádiz siempre le toca la china. ¿Para qué voy a llamar a Luis? A él le interesa la Supercopa y el glamour, a los equipos pequeños no les hace ni caso", disparó el mandatario Manolo Vizcaíno.

El Partidazo de Cope aportó que el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF admitió que se trató de un error imperdonable y que habrá consecuencias para Javier Iglesias Villanueva, quien fuera el encargado del VAR durante ese encuentro.