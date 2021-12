Este sábado 4 de diciembre se vivió un candente clásico en la Bundesliga entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich. Al partido no le faltaron polémicas, ya que el equipo bávaro lo acabó ganando con un discutido penal en los instantes finales. Jude Bellingham, juvenil estrella de BVB, cargó fuertemente contra el árbitro y lo acusó indirectamente de haber arreglado el partido.

Luego del encuentro, Jude Bellingham se quejó ante la emisora noruega, Viaplay Fotball. El juvenil inglés no tuvo filtros en sus declaraciones postpartido y señaló directamente al arbitraje de Felix Zwayer, acusándolo de haber influido en el desarrollo del encuentro con el penal pitado por la mano de Mats Hummels.

"Para mí no fue un penalti, ya sabes. Hummels ni siquiera mira la pelota y no lucha por eso, la toca y no creo que esté mirando el balón. Mira muchas otras decisiones en este partido... Le das a un árbitro que ya ha amañado un partido el mejor encuentro de Alemania. ¿Qué esperas?" dijo tras el pitazo final.

Vale recordar que Felix Zwayer fue uno de los colegiados que estuvo involucrado en el escándalo de arreglo de partidos de la Bundesliga en 2004. De esto se ha colgado Jude Bellingham para hacer su reclamo por la cuestionada mano de Hummels que le permitió a Bayern Múnich ponerse en ventaja en el Signal Iduna Park.

La DFB investigará

El presidente del Comité de Control de la DFB, Anton Nachreiner declaró ante el servicio de información deportiva (SID) tras la denuncia de Bellingham y aseguró que el asunto irá a revisión. "El comité de control examinará la declaración del jugador del Dortmund, Jude Bellingham por su relevancia para el derecho penal deportivo".