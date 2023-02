Mucho se sabe de las altas exigencias que implica formar parte de un equipo de la talla del Real Madrid, el cual es uno de los mejores que posee la historia del fútbol. Cada año, ni el segundo puesto puede ser de alta valoración para un cuadro que posee la mayor cantidad de UEFA Champions League y trofeos ligueros en España.

Los simpatizantes suelen dejar en claro ello y muchas veces los jugadores son víctimas de sus críticas. En este caso, la gran sorpresa llegó mediante David Alaba, uno de los más destacados del equipo y del cual los fanáticos solicitaron que se marche de la "Casa Blanca" mediante las redes sociales.

¿Por qué los hinchas de Real Madrid piden que se vaya David Alaba?

Los hinchas del Real Madrid piden que David Alaba deje el club por haber votado a Lionel Messi como mejor jugador del mundo y no haber colocado a Karim Benzema allí. Vamos a recordar que "The Best" es un premio donde un porcentaje de los votos provienen de los capitanes y entrenadores de cada país (25%), donde el lateral izquierdo y defensor central representó a Austria en ese sentido.

¿Cómo fue el orden de elección del podio de candidatos de Alaba? Messi, Benzema y Kylian Mbappé. Esto significaron 5, 3 y 1 punto de forma respectiva para cada uno. Los "Merengues" no perdonaron al ex defensor de Bayern Múnich en su cuenta de Instagram y Twitter, manifestándose en su contra con la expresión "#AlabaOut".

¿Qué dijo David Alaba ante el enojo de los simpatizantes del Real Madrid?

El defensor se expresó en su cuenta de Twitter dejando un mensaje bien en claro para defenderse de las críticas y los pedidos de su renuncia o marcha del club blanco. "La selección de Austria vota por este premio como equipo, no yo solo. Todos en el consejo del equipo pueden votar y así es como se decide", comenzó expresando.

Luego Alaba dejó en claro su opinión al respecto, trazando el hecho de que su votación no generó algún conflicto con quien fuera el mejor del mundo según la France Football. "Todo el mundo sabe, especialmente Karim, cuánto lo admiro a él y a sus actuaciones. Y yo he dicho muchas veces que para mí es el mejor delantero del mundo, y sigue siendo así. Sin duda", sentenció.