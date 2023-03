Thomas Müller es uno de los jugadores históricos de la Selección de Alemania, pero hoy no jugará ante Bélgica y en Bolavip te contamos el motivo.

¿Por qué no juega Thomas Müller hoy en Alemania vs Bélgica por un partido amistoso?

Alemania enfrentará a Bélgica por un partido amistoso, HOY, martes 28 de marzo, en el Estadio Rhein Energie, de la ciudad de Colonia. Para este duelo ante una potencia europea, en los locales no estará Thomas Müller.

El jugador del Bayern Munich es uno de los históricos de la selección alemana, y con el conjunto nacional fue una de las figuras en la coronación del Mundial de Brasil 2014. Pero hoy no jugará ante los "Diablos Rojos", y a continuación te contamos el motivo.

¿Por qué no juega Thomas Müller hoy en Alemania vs Bélgica?

Thomas Müller no juega hoy en Alemania ante Bélgica, porque no fue convocado por el entrenador Hans-Dieter Flick para esta fecha FIFA. El director técnico cuando anunció la lista de jugadores convocados, aclaró que el delantero de 33 años no fue citado ya que quería darle la oportunidad a futbolistas jóvenes.