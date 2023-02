¿Por qué no juega Toni Kroos en Real Madrid vs. Liverpool por la Champions League?

El Real Madrid visita al Liverpool este martes 21 de febrero, en un choque clave en el marco de los octavos de final de la UEFA Champions League. Si bien Carlo Ancelotti pondrá lo mejor que tiene, Toni Kroos no formará parte del once inicial ni del banco de suplentes. Entérate por qué no puede estar presente en el cruce copero.

El mediocampista alemán quedó fuera de la nómina del "Merengue" para visitar a los "Reds", ya que padece problemas gastrointestinales, que no le permitieron viajar a Inglaterra junto a la delegación. Se espera que el volante de 33 años no tenga inconvenientes para estar en el duelo de vuelta en el Bernabéu.

+ La probable formación de Real Madrid ante Liverpool:

Con la baja confirmada de Toni Kroos, sumado a la ausencia de Aurelien Tchouameni (lesión), esta es la posible alineación de Real Madrid para enfrentar al Liverpool: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rudiger y David Alaba; Eduardo Camavinga, Luka Modric, Federico Valverde; Vinicius Jr, Karim Benzemá y Rodrygo.

+ ¿Cuándo y a qué hora juegan Liverpool vs. Real Madrid por la Champions League?

El partido Liverpool vs. Real Madrid se llevará a cabo este martes 21 de febrero, en Anfield, por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Horario por país: